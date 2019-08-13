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Şanlıurfa’daki yangın kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 23:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir yapı markette çıkan yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde inşaat malzemesi, plastik, beyaz eşya ve ısı yalıtım malzemelerinin satıldığı yapı market ile eşyaların bulunduğu depoda yangın çıktı.

Şanlıurfa’daki yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da bir yapı markette çıkan yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde inşaat malzemesi, plastik, beyaz eşya ve ısı yalıtım malzemelerinin satıldığı yapı market ile eşyaların bulunduğu depoda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına jandarma ve emniyete ait TOMA’lar ile ilçe belediyelerine ait park ve bahçe sulama sulama araçları da destek verdi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kontrol altına alınan yangını tamamen söndürme çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’daki yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’daki yangın kontrol altına alındı

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