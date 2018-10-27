Şanlıurfa'daki yarış atı ölümleri

Atçılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, son bir ayda 15 yarış atının "Batı Nil virüsü" nedeniyle öldüğünün tespit edilmesinin üzerine çiftliklerde ilaçlama yapıldı.

Suruç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, safkan Arap yarış atlarının yetiştirildiği en önemli yerlerin başında gelen bölgede, söz konusu hastalığı yaydığı belirtilen sivrisineklere karşı yoğun ilaçlama işlemi yürütüyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir yürüttükleri çalışmalarda hastalığın yayıcısının sivri sinek olduğunu belirlediklerini ifade ederek, "Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz'ün öncülüğünde, müdürlüğümüz, il halk sağlığı ve belediye ekipleriyle at çiftçilerimizi ilaçlamaya devam ediyoruz. Amacımız bu vektörün yapmış olduğu etkiyi yok etmek." dedi.

Yetiştiricilerin de bu anlamda dikkatli olmasını isteyen Yahlizade, vatandaşların bireysel olarak da belli sürelerle bu anlamda bakım yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Yakup Elgaç, 17 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, kent merkezinde ve Suruç ilçesinde yarış atlarının ölümünde artış görüldüğünü ve son bir ayda 15 yarış atının öldüğünü bildirmişti.

