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Şanlıurfa’dan evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’dan gelen bir grup kadın, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileleri ziyaret etti.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 148 gündür devam ederken, Türkiye’nin birçok noktasından destek ziyaretleri de sürüyor.

Şanlıurfa’dan gelen bir grup kadın, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileleri ziyaret etti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 148 gündür devam ederken, Türkiye’nin birçok noktasından destek ziyaretleri de sürüyor. Şanlıurfa’dan gelen bir grup kadın, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri ziyaret ederek kendilerine karanfil verdi. Evlat nöbetindeki ailelerin Elazığ’da yaşanan depremden dolayı depremzedeler için atkı ördüklerini de televizyonlardan izlediklerini belirten kadınlar, annelere örgü ipi getirdi.
Ziyarete gelen kadınlardan Hatice Yeşilyaprak, Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a geldiklerini ve ailelerin haklı eylemlerine destek verdiklerini söyledi. Yeşilyaprak, “Aileleri ziyaret ederek onların dertlerine ortak olmaya geldik. Onlar da bizim annelerimiz, acılarını paylaşmaya geldik. Elazığ için atkı bere ördüklerini öğrendik bizlerde bir katkımız olması için örgü ipi getirdik. Bu haklı eylemlerini destekliyoruz” dedi.
Grup, ziyaretlerinin ardından alandan ayrıldı.

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