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Şanlıurfa'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da toplanan 7 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi

Şanlıurfa'da toplanan 7 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan yağ, un, şeker ve giyim malzemesi bulunan yardım kolilerini taşıyan tırlar, Yenice Mahallesi'nde düzenlenen törenle Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Vali Yardımcısı Sinan Başak, törende yaptığı konuşmada Suriye'de iç savaşın yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini söyledi.

Savaş nedeniyle milyonlarca insanın mağdur olduğunu belirten Başak, "Milyonlarca insan evinden barkından oldu. Başka ülkelerde mülteci konumuna geldi. Suriye içerisinde kalan insanlar, savaş nedeniyle çok zor durumda hayatlarını sürdürebilmekte. Biz de insani yardımlarla oradaki insanlara yardım yapmaktayız. Emeği geçenlerde teşekkür ediyoruz." dedi.

Platform Başkanı Osman Gerem de Türk medeniyetinin İslami ve insani bir medeniyet olduğu için dünyanın birçok bölgesindeki mağdur ve mazlumlara yardım gönderdiğini belirtti.

Gerem, şöyle konuştu:

"Yanı başımızda yaşanan Suriye'deki savaş nedeniyle milyonlarca insan gerek komşu ülkelere gerek bizim ülkeye sığındı. Bizler de bu mağdur insanlarımıza yaklaşık 9 yıldır insani yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de Suriye'nin İdlib kırsalına 7 tır insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Oradaki insanlar kendi devletleri tarafından başına bomba yağdırılan insanlar. Bizler yardımlarla oradaki insanlara şefkat elimizi uzatıyoruz. Bu yardım tırlarımız oradaki mağdurların gönlüne sevinç ve sofralarına bereket olacak inşallah. Yardımlarda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Yardımları inşallah devam ettireceğiz."

Konuşmaların ardından gıda ve ihtiyaç malzemesi taşıyan 7 tır yola çıktı.

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