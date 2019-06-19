Şanlıurfa'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi

Şanlıurfa'da toplanan 7 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan yağ, un, şeker ve giyim malzemesi bulunan yardım kolilerini taşıyan tırlar, Yenice Mahallesi'nde düzenlenen törenle Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Vali Yardımcısı Sinan Başak, törende yaptığı konuşmada Suriye'de iç savaşın yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini söyledi.

Savaş nedeniyle milyonlarca insanın mağdur olduğunu belirten Başak, "Milyonlarca insan evinden barkından oldu. Başka ülkelerde mülteci konumuna geldi. Suriye içerisinde kalan insanlar, savaş nedeniyle çok zor durumda hayatlarını sürdürebilmekte. Biz de insani yardımlarla oradaki insanlara yardım yapmaktayız. Emeği geçenlerde teşekkür ediyoruz." dedi.

Platform Başkanı Osman Gerem de Türk medeniyetinin İslami ve insani bir medeniyet olduğu için dünyanın birçok bölgesindeki mağdur ve mazlumlara yardım gönderdiğini belirtti.