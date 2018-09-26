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Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 30 ton un ile bir tır insanı yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'da, 30 ton un ile bir tır insanı yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa temsilciliğince, insani yardım tırının İdlib'e gönderilmesi nedeniyle Hayati Harrani Mahallesi'nde tören düzenlendi.

İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf olarak yurt dışı ve içindeki mazlumlara insani yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yardımların devamı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Atilla, geçen hafta İnsani Yardım Platformu ile birlikte temin edilen 4 tır insanı yardım malzemesi ve bir tır unu İdlib'e ulaştırdıklarını anımsattı.

Yardımlardan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Atilla, şöyle konuştu:

"Bugün Suriye'deki mazlumlara bir tır un ile bir tır insanı yardım malzemesi göndereceğiz. Tırlarımızda oyuncak, makarna, yağ, şeker, çay ve zeytin bulunuyor. Bunun yanında bir tırımız da un taşıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla oradaki mazlumların ihtiyacı da artıyor. Soğuktan korunmaları için birçok malzemeye ihtiyaç var. Çadır, battaniye ve giysilere ihtiyaç var. En önemlisi temel gıda malzemelerine ihtiyacımız var. Allah'a şükürler olsun Türkiye'nin çabalarıyla İdlib halkının yerinden olmaması sevindiricidir. Fakat bu insanlar savaş mağduru ve birçok ihtiyaçları bulunuyor. Bizlere destekte bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum."

İHH Şanlıurfa Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Çiftçi de İHH olarak Suriye'de olduğu gibi dünyanın birçok bölgesinde mazlum ve mağdur insanlara hızlı bir şekilde yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıklamanın ardından yardım malzemesi ve un taşıyan tırlar, Suriye'nin İdlib bölgesine uğurlandı.

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İdlib İHH İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla Suriye yardım malzemesi

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