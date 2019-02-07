Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, Yenice Mahallesi'ndeki depoda düzenlenen törende, 8 yıldır ülkelerinde muhacir ve mağdur olan insanlara yardım gönderdiklerini söyledi.

Suriye'deki mağduriyetin devam ettiğini belirten Gerem, şöyle konuştu:

"İdlib'de insanlar derme çatma, naylondan yapılan barakalarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Oradaki kardeşlerimize kış nedeniyle un, patates ve giyim malzemesi yardımı gönderiyoruz. Bize bugüne kadar 39 tır yardımda bulunan Safranbolu Yağmur Derneğine de çok teşekkür ediyoruz."

Bunun yanında Yemen'e yardım kampanyalarının da sürdüğünü anlatan Gerem, "Şu ana kadar Şanlıurfalılar olarak 450 bin lira toplayıp gönderdik, hedefimiz 2 milyon lira. İnşallah yakın zamanda hedefimize ulaşırız." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da yardımların devamı için çaba harcadıklarını belirterek, "Bugün Suriye'ye 493. tırı gönderiyoruz. Halkımıza, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, platform öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının iş birliğiyle toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan 2 tır yola çıktı.

