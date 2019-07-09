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Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 01:39 | Son Güncelleme

ASKERİ KONVOY AKÇAKALEYE ULAŞTI Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)

ASKERİ KONVOY AKÇAKALEYE ULAŞTI
Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale’ye gelen konvoy 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı. Konvoyun ilçeye gelişi sırasında bazı vatandaşlar askerlere alkışlarla destek verip, sevgi gösterisinde bulundu.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)Şanlıurfa’dan sınır birliklerine gece sevkiyatı (2)

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