HABER

Şanlıurfa’dan sınır ötesine 8 tır insanı yardım

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib ve Afrin kentlerinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, Şanlıurfa’dan törenle uğurlandı.Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde soğan, patates, un ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Suriye’nin İdlib ve Afrin kentlerinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, Şanlıurfa’dan törenle uğurlandı.
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde soğan, patates, un ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi’nde tören düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül törende yaptığı konuşmada, 8 yıldır Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye’ye yardım gönderildiğini söyledi. Beyazgül, "Müslümanlar kardeştir, bizler de bu kardeşliğin gereğini yerine getiriyoruz. Nasıl ki vücudumuzdaki bir hastalık tüm vücudumuzu rahatsız ediyorsa, Suriye ve diğer Müslüman ülkelerdeki yaralar da bizi üzmektedir. Bu yardımların gönderilmesine katkısı olanlardan Allah razı olsun” dedi.
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ise "Suriye’de insanlar açlığın ve sefaletin yanında bombalarla da mücadele etmek zorunda. Ne yazık dünya bu dramı umursamaz oldu. 8 yıldır cömert Şanlıurfalıların yardımlarıyla Suriyeli kardeşlerimizin sofralarına umut olmaya çalışıyoruz. Bu mübarek Kadir Gecesi öncesi bugün 8 tır yardım malzememizi Suriye’ye göndereceğiz. Ayrıca kentte yaşayan Suriyeli misafirlerimize de yardımlarda bulunuyoruz. Yardımlara katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.
Yapılan duanın ardından yardım tırları, İdlib ve Afrin’in kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye’ye doğru yola çıktı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Şili’de kasırga hayatı olumsuz etkilediŞili’de kasırga hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklamaBursa'daki uyuşturucu operasyonunda 35 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.