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  4. Şanlıurfa'dan Suriyelilere 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriyelilere 3 tır yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'dan Suriyelilere 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'da, Suriye'nin İdlib kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, törenle bölgeye uğurlandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde soğan, patates, un ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde yardımların Suriye'ye gönderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İdlib'de yaşananlara çok üzüldüklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu:

"Bizim ülkemiz Suriye'den gelen mazlum insanlara kapılarını açtı çünkü insanlık bunu gerektiriyordu. Bugün de onlar için ülkelerinde güvenli bölge yapıyoruz. Eğer sen insanlara sahip çıkarsan, eğer sen mazlumlara sahip çıkarsan dünyanın en büyük ülkesi olma yolunda ilerlersin. Bugün 3 tır yardım malzememizi uğurlayacağız. İnşallah ben de elimden geldiği kadar bu yardımlara öncülük edeceğim. Şanlıurfalı vatandaşlarımızdan bu platforma ellerinden geldiği kadar yardımda bulunmalarını istiyorum. Çünkü Suriye'de insanlar zor durumda, onlara yardım etmemiz lazım. Bu yardımların gönderilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Platform Başkanı Osman Gerem de kış mevsiminde İdlib halkının zulüm ve katliamlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

İdlib halkının bütün dünyanın gözü önünde soğukta, çamurda aç ve açıkta olduğunu ifade eden Gerem, "Kimileri ağaçların altında kimileri ise naylon barakaların altında yaşam mücadelesi veriyor. Kendilerine uzanacak bir yardım eli, bir merhamet eli bekliyor. Birileri bu mazlumları görmeyebilir ama bizler Türk halkı olarak, Şanlıurfalılar olarak bu insanlara destek olup yardım ettik. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugünkü yardımlar için Suriyeli kardeşlerimiz de destek verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve yardım eden kuruluş ve halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından yardım tırları, Suriye'ye yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
gıda Suriye Şanlıurfa TIR yardım

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