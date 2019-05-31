Şanlıurfa'dan Suriyelilere 8 tır yardım malzemesi

Şanlıurfa'da Suriye'nin İdlib ve Afrin kentlerinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, törenle uğurlandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde soğan, patates, un ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, törende yaptığı konuşmada, 8 yıldır Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'ye yardımların gönderilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suriye'de yaşananlara dikkati çeken Beyazgül, "Müslümanlar kardeştir, bizler de bu kardeşliğin gereğini yerine getiriyoruz. Nasıl ki vücudumuzdaki bir hastalık tüm vücudumuzu rahatsız ediyorsa, Suriye ve diğer Müslüman ülkelerdeki yaralar da bizi üzmektedir. Bu yardımların gönderilmesine katkısı olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Platform Başkanı Osman Gerem ise muhacir ve mağdur olan insanlara bayram öncesi yardım gönderdiklerini söyledi.