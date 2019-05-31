HABER

Şanlıurfa'dan Suriyelilere 8 tır yardım malzemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Yardım malzemelerini taşıyan tırlar törenle uğurlandı

Şanlıurfa'da Suriye'nin İdlib ve Afrin kentlerinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, törenle uğurlandı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde soğan, patates, un ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, törende yaptığı konuşmada, 8 yıldır Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'ye yardımların gönderilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suriye'de yaşananlara dikkati çeken Beyazgül, "Müslümanlar kardeştir, bizler de bu kardeşliğin gereğini yerine getiriyoruz. Nasıl ki vücudumuzdaki bir hastalık tüm vücudumuzu rahatsız ediyorsa, Suriye ve diğer Müslüman ülkelerdeki yaralar da bizi üzmektedir. Bu yardımların gönderilmesine katkısı olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Platform Başkanı Osman Gerem ise muhacir ve mağdur olan insanlara bayram öncesi yardım gönderdiklerini söyledi.

Suriye'de özellikle de İdlib'in bombalandığını ve insanların feryat ettiğini belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Suriye'de insanlar açlığın ve sefaletin yanında bombalarla da mücadele etmek zorunda. Ne yazık dünya bu dramı umursamaz oldu. 8 yıldır cömert Şanlıurfalıların yardımlarıyla Suriyeli kardeşlerimizin sofralarına umut olmaya çalışıyoruz. Bu mübarek Kadir Gecesi öncesi bugün 8 tır yardım malzememizi Suriye'ye göndereceğiz. Ayrıca kentte yaşayan Suriyeli misafirlerimize de yardımlarda bulunuyoruz. Yardımlara katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

Dua edilmesinin ardından yardım tırları, İdlib ve Afrin'in kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
D-100 Karayolu'nda iki motosiklet çarpıştı; Sürücüler yaralandıD-100 Karayolu'nda iki motosiklet çarpıştı; Sürücüler yaralandı
D-100 Karayolu'nda yön tabelasında yazı silme seferberliğiD-100 Karayolu'nda yön tabelasında yazı silme seferberliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnsani Yardım Platformu Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte bayram tatilinin trendi

İşte bayram tatilinin trendi

Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bu halde yakalandılar!

Son dakika: İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Köfteciye fuhuş operasyonu! Garson kılığındaki kadınları pazarlamışlar

Kocaeli’de köfteciye dev fuhuş operasyonu

Terör örgütü PKK adına komite kuran terörist yakalandı

Terör örgütü PKK adına komite kuran terörist yakalandı

Pençe Harekatı'ndan yeni haber: Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'ndan yeni haber geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.