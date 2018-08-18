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Şanlıurfalı baklavacılarda bayram mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Kentteki baklavacılar Kurban Bayramı dolayısıyla gelen siparişleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor

Şanlıurfalı baklavacılar Kurban Bayramı dolayısıyla gelen siparişleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Şanlıurfa'ya has sade yağ, sert buğday unu ve Antep fıstığı kullanılarak yapılan baklava, bayramlarda misafirlere ikram edilen tatlıların başında geliyor.

Kurban Bayramı arifesinde siparişleri yetiştirebilmek için çalışmalarını hızlandıran baklava ustaları, fazla mesai yapıyor.

Kilogramı 60-100 lira arasında değişen cevizli ve fıstıklı baklavalar, yurt içi ve yurt dışından da talep görüyor.

Baklavacı Mehmet Üstüneller, AA muhabirine, bayram öncesi işlerinde artış yaşandığını söyledi.

Özellikle Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını anlatan Üstüneller, "Bayram arifesinde işlerimiz çok arttı. Fazla mesai harcayarak kaliteden ödün vermeden siparişlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. İnternet üzerinden yapılan siparişleri yetiştirmekte zorlandığımız için geçici olarak siteyi kapattık. Aldığımız siparişleri yollamak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

- "Çölyak hastaları bayramda tatlısız kalmasın"

Yaklaşık 3 yıl önce çölyak hastaları için glutensiz baklava üretimine başladıklarını anımsatan Üstüneller, Türkiye'nin farklı illerinden gelen taleplerde bayram öncesi büyük bir artış yaşandığını aktardı.

Üstüneller, çölyak hastalarının bayramda tatlı yiyebilmeleri adına özel bir gayret harcadıklarını da sözlerine ekledi.

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