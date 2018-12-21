Şanlıurfalı çobanların zorlu kış mesaisi

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da çobanlar, kış mevsiminde hayvanlarını otlatmak için meralarda yoğun mesai harcıyor.

Yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu bölgede, eylül ayından itibaren etkili olan bol yağış, meraların yeşermesini sağladı.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve meraların gelişmesiyle rahat bir nefes alan besiciler, bu sayede bereketli bir sezon geçireceklerine inanıyor.

Geceleri de meralarda kalan çobanlar ise, soğuk havaya rağmen işlerini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor.

Çobanlardan Mehmet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlerinin çok zor olmasına rağmen buna alıştıklarını söyledi.

Yem vermemek için geceleri de koyunları merada otlattıklarını ifade eden Çetin, "Bu yıl yağışlarla birlikte otlar gelişti. Hayvanlar merada doyduğu için gece gündüz buradayız, eve gitmiyoruz. Yemeklerimizi arabayla getiriyorlar. Hayvanlar doyunca biz de çay demleyip burada dinleniyoruz. Yem fiyatları çok yüksek. Amacımız bu giderleri azaltmak. Yoksa kar edemiyoruz." dedi.

Salih Arpat ise sürekli yağmur yağdığı için zor anlar yaşadıklarını ve kuzuların soğuktan etkilenmemesi için mücadele ettiklerini anlattı.

