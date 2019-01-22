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Şanlıurfalı çocukların kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ’dan 20 kamyonla taşınan 120 ton karı kent merkezindeki parka dökerek yüzlerce çocuğu sevince boğdu.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ’dan 20 kamyonla taşınan 120 ton karı kent merkezindeki parka dökerek yüzlerce çocuğu sevince boğdu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kar topu oynayıp kardan adam yapan çocukların mutluluğuna büyükler de eşlik etti. Son yıllarda kar yağışına hasret olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi Siverek’e bağlı Karacadağ’dan 20 kamyon dolusu karı yükleyerek kent merkezindeki Turgut Özal Parkı'na döktü. Kamyonlardan kar döküldüğünü gören çocuklar, kar sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı. Büyük küçük herkesin kar topu oynadığı ve kardan adam yaptığı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Gönüllerince eğlenen çocukların bu mutlu anlarını aileleri cep telefonunun kamerası ile kaydetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, sömestr tatilinde çocuklara çok güzel bir kar etkinliği hazırladıklarını söyledi. Başka illerde yaşayan çocukların karlı günler yaşayabildiğini aktaran Özçınar, "Türkiye’nin sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da maalesef son yıllarda merkezde kar yağışı olmadı. Biz de 120 ton karı Karacadağ’dan 20 kamyonla parkımıza getirdik. Çocuklarımız karı çok sevdi. Gönüllerince eğlendiler" dedi. Çocuklarıyla birlikte kar keyfini yaşayan büyükler de "Şanlıurfa’da kar görmek çok zevkli. Çocuklarımız ilk kez kar gördü. Kardan adam yapıyoruz, bu sürpriz karşısında onlar da ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu etkinliği düzenleyen belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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