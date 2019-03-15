HABER

Şanlıurfalı Emel Suriye'den eşi ve çocuklarıyla dönmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı Emel Akbaba, evlenerek gittiği Suriye'den eşi ve çocuklarıyla dönmek için yardım bekliyor - Emel Akbaba: "Bu kadar bombardıman içerisinde insan iyi ki aklını yitirmiyor. Bu kadarına da dayanabiliyor. Yani ölüm bu yaşanan hayattan çok rahmetlidir" - "Burada iş güç yok savaştan dolayı. Bir köyden diğer köye kaçıyoruz" - "Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Ben çocuklarımı ve eşimi alıp Türkiye'ye geçmek istiyorum. Sizin yardımınızı istiyoruz"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Şanlıurfalı Emel Akbaba, aşık olduğu Suriyeli gençle evlenerek Hama'ya yerleşti. Akbaba, eşi ve 9 çocuğuyla can güvenliğine ve memleketine kavuşmak için yardım bekliyor.

1990 doğumlu Akbaba, 2013 yılında memleketi Şanlıurfa'da tanıştığı Suriyeli bir gence aşık oldu.

İç savaşa rağmen Velid Ebu Abdo ile evlenerek Hama'ya yerleşen Akbaba, 2014'ten bu yana saldırılar nedeniyle 9 çocuğu ve eşiyle birçok kez göç etti.

Türkiye'ye kaçak yollardan girmek istemeyen, maddi durumu da el vermeyen Akbaba, sesini duyurup ailesiyle memleketine döneceği günü bekledi.

AA muhabirlerine konuşan Akbaba, "Biz burada çok zor durumdayız. Ülkeme geri dönmek istiyorum. Evlatlarımı ve kocamı alıp Türkiye'ye gitmek istiyorum." dedi.

Akbaba, bir aydan uzun süre bir yerde barınamadıklarını, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son iki haftada daha da yoğunlaşan saldırıları karşısında İdlib'e, Türkiye sınırına göçtüklerini söyledi.

Eşinin maddi durumunun önceden iyi olduğunu ancak, çocuklarına bakabilmek için her şeyi sattıklarını dile getiren Akbaba, iki yıldan uzun süredir de ailesiyle iletişiminin kesildiğini ifade etti.

Akbaba, bu süre içerisinde kızının hastalandığını, tedavi imkanı olmadığı için vefat ettiğini belirtti.

Şanlıurfalı Emel Akbaba, "Buralar çok tehlikeli. Akşam namazından sonra bir yere çıkamayız. Yatıp kalkamamaktan çok korkarım. Kocam 10 dakika eve gecikirse aklım onda kalır. Bu kadar bombardıman içerisinde insan iyi ki aklını yitirmiyor. Bu kadarına da dayanabiliyor. Yani ölüm bu yaşanan hayattan çok rahmetlidir." diye konuştu.

Emel Akbaba, "Burada iş güç yok savaştan dolayı. Bir köyden diğer köye kaçıyoruz. Şimdi çamurdan yapılan küçük konaklarda yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Ben çocuklarımı ve eşimi alıp Türkiye'ye geçmek istiyorum. Sizin yardımınızı istiyoruz." dedi.

Yok artık! Maç ortasında sahaya at girdiYok artık! Maç ortasında sahaya at girdi
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyedeFETÖ'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyede
Kocaoğlu’ndan patates göndermesiKocaoğlu’ndan patates göndermesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye'de mahsur kalan türk vatandaşı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

20 bin lira dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

3 ilçede operasyon! Çocukları para karşılığı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.