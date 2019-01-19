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Şanlıurfalı gazelhan Kazancı Bedih anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Kazancı Bedih için mezarı başında anma programı düzenlendi

Şanlıurfa'da, 15 yıl önce katalitik sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Kazancı Bedih'in Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Çadırcı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ile sevenlerinin de katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua edildi.

Çadırcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın yetiştirdiği önemli ustalardan Kazancı Bedih'i mezarı başında andıklarını söyledi.

Çadırcı, Kazancı Bedih'in eserlerinin ve yorumlarının geleceğe ışık tutacağını anlattı.

Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ise babasının 15. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve katılanlara teşekkür etti.

Programda öğrenciler ve sevenleri Kazancı Bedih'in kabrine karanfil bıraktı.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

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