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Şanlıurfalı ismini Mars'a gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) başlattığı ‘İsmini Mars’a gönder’ kampanyasına Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri de dahil oldu.

Şanlıurfalı ismini Mars'a gönderdi

ŞANLIURFA, (DHA) - AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) başlattığı ‘İsmini Mars’a gönder’ kampanyasına Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri de dahil oldu. 2020 yılında NASA tarafından Mars’a gönderilecek yeni uzay aracı için kampanya başlatan NASA ekibi, kendi web sitesindeki formu dolduranların isimlerini gidecek olan uzay aracının içine yerleştirilecek çipe yazacak.
Projeye dahil olmak isteyen Viranşehir’deki Kemberli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri aracılığıyla kampanyaya katıldı ve kayıt belgeleri verildi. Kendilerine verilen biniş kartlarıyla heyecan yaşayan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etti.
Öğrencilerinin hayal dünyasına katkıda bulunmak için Mars biletini aldıklarını belirten sınıf öğretmeni Bekir Kılıç, şunları söyledi:
“Mars Programı kapsamında gerçekleştirdiği bu 'İsmini Mars’a Yolla' projesine Şanlıurfa Viranşehir ilçesinin Kemerli köyünden Kemberli İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak biz de katıldık. Okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri olarak Mars’a biletlerimizi aldık ve isimlerimizi yolladık. Etkinliği gerçekleştiren öğrencilerimizi heyecanı ve meraklı halleri olayı daha da keyifli hale getirdi. Bu sayede hayal dünyalarının genişlemesine katkıda bulunarak ufuklarının sınırının olmadığını göstermeye çalıştık. Bu vesileyle ünlü gök bilimcisi Nicolaus Copernicus’u da öğrencilerimize anlatmış ve ölüm yıldönümü olan bugünde anmış olduk.”

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