Şanlıurfalı öğrenciler evlerden geri dönüşümü mümkün atıkları topluyor

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Osmangazi Anadolu Lisesi Müdürü Hilal Yüksel, Sıfır Atık Timi'nin çalışmalarına her türlü desteği verdiklerini ve öğrencilerin bu çalışmasının tüm akranlarına örnek olduğunu belirtti.

"İnsanoğlu, yaradılıştan bu yana süregelen tabiatla iç içe yaşamda, doğadan kaynağını alan unsurlarla var oldu. Bu kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıyla oluşan zincir, adını 'geri dönüşüm ' olarak günümüz sosyal sorumluluk projelerine yazdı. Toplumda bu gerçeklik hususunda farkındalık oluşturmak, hayatın bizlere düşen ömür çizgisinde sağlıklı bir evrende sağlıklı bir nesil ve bu neslin ellerinde geleceğe taşınacak bir kültürde hayatı mümkün kılmak, elbette bir vatandaş olarak sorumluluk ve görevlerimizden kayda değer kazanılır bir davranış olmalıdır. Osmangazi Anadolu Lisesi olarak bu vazifemizi yerine getirmekle onur duyuyoruz. Tüm bu çerçevede bizlere her zaman destek sunan belediyemize teşekkür ediyoruz."

