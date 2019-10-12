HABER

Şanlıurfalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şanlıurfa'da bir okulun öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ında görev yapan askerlere destek amacıyla ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi hazırladı.

Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğrenim gören 250 öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla bir araya geldi.

Okulun müdür yardımcısı Veli Divar ve beden eğitimi öğretmeni Sevgi Güçlü koordinesinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler, ay-yıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi oluşturdu.

Okul Müdürü Mustafa Kahyaoğlu, açıklamasında, Mehmetçik'in barış ve huzurun tesisi için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarılarla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dualarıyla ordusuna ve devletine manevi yardımını bir an bile eksik etmeyen Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi askerlerimizin morali için güzel bir koreografiye imza attı. Bütün öğrencilerin katılımıyla 'Barış Pınarı' yazan çalışmamız izleyenler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Allah devletimizi muzaffer eylesin."

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn’ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladıSuriye Milli Ordusu, Rasulayn’ın doğusundaki Sanayi bölgesinde kontrolü sağladı
Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim olEvlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim ol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karaegrofi Okul öğrenci Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Çukur hayranlarına kötü haber!

Çukur hayranlarına kötü haber!

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Son depremler! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege'nin ardından Akdeniz de sallandı!

Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ege Denizi'nde deprem

Ege'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.