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Şanlıurfalı öğrencilerden Nijer'e su kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencilerinin açtığı kermeslerde ve ailelerden toplanan para ile Nijer'in Kollo bölgesinde su kuyusu açıldı ve bölge halkı suya kavuştu.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencilerinin açtığı kermeslerde ve ailelerden toplanan para ile Nijer'in Kollo bölgesinde su kuyusu açıldı ve bölge halkı suya kavuştu. İlçe merkezindeki Ahmed Arif Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, dünyada en büyük içme suyu sıkıntısı yaşanan Nijer'de su kuyusu açmak için kampanya başlattı. Yaklaşık 1 aylık sürede okulda açılan kermeslerden ve öğrencilerin ailelerin destekleri ile toplanan 18 bin lira bir yardım kuruluşu üzerinden Nijer'e gönderildi. Bu para ile susuzluğun etkili olduğu Kollo bölgesinde su kuyusu açılarak bölge halkının içme suyuna kavuşması sağlandı. Okul Müdürü Celal Koç, bir müdür yardımcısının önerisi ile böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Okul bünyesinde başlattığımız kampanya sayesinde kısa sürede bir insanı yardım kuruluşu aracılığı ile Nijer’de su kuyusunu açtırmayı başardık. Açılan kuyuya ortalama 18 bin lira harcama yapıldı. Kampanyaya destek veren ve yardımda bulunan öğrencilerimiz su kuyusunun açıldığına oldukça sevindi. Bizde hem öğrencilerimizle he destek veren kişilerle gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Açılan kuyuya ise okulun adının verildiği öğrenildi.

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