Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Hem Türk hem de İsrail vatandaşı olan kadınların İsrail’de zorunlu askerlik yaptığı ortaya çıktı. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre çifte vatandaş olanlar istediği ülkede askerlik yapabiliyor. Ancak Türkiye’de kadınlar askere alınmadığı için çifte vatandaş olan kadınlar İsrail’de zorunlu olarak askerlik yapıyor.

2019’DA TEZKERE

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; İsrail Ordusu’nda (IDF) zorunlu olarak silah altına alınan çifte vatandaşlardan biri de Şanlıurfalı Sabiha İrem Çevik. Halfeti doğumlu olan ve İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki meşhur liman bölgesi Yafa’da yaşadığı öğrenilen Çevik, 2017’de silah altına alındı. 28 Temmuz 2019’da tezkeresini alacak olan Sabiha İrem Çevik, aynı zamanda İsrail Ordusu’nun düzenlediği operasyonlarda faal olarak görev alıyor.

HAMAS PAYLAŞIMI

Son olarak 29 Ağustos’ta İsrail Ordusu’nun Gazze’ye düzenlediği operasyonda görev alan Çevik, bunu sosyal medya hesabından ‘Gazze’den Hamas’ı temizlemek için operasyon başlatıldı. Birliklerimiz 5 km. içeri girdi’ diye paylaştı. Operasyon sırasında canlı yayın yapan Çevik, bu görüntüler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Sabiha İrem Çevik özellikle Gazze operasyonuyla ilgili kendisine yönelen küfürlerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.