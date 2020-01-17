Şanlıurfalı şehit onbaşı Alpaklı, Arapça ağıtlarla uğurlandı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden 1 aylık evli Uzman Onbaşı Mahmut Alpaklı (24) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi morgundan alınarak, kırsal Selman Mahallesi'ne götürüldü. Şehit için Selman Caminde tören düzenlendi. Yağmur altında düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, siyasi parti temsilcileri, askerler veyaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Cuma namasındın ardından kılınan cenaze namazı ile Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı omuzlara alınarak, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin götürülüşü sırasında gözyaşlarına boğulan kadınlar Arapça ağıtlar yaktı. Tören boyunca, Korgeneral Sinan Yayla ise şehidin babası Ali Alpaklı’nın elini uzun süre bırakmadı. Şehidin 1 aylık eşi Aysel ise tören boyunca gözyaşı döktü. Şehit Alpaklı gözyaşları arasında toprağa verilirken, tabuta sarılı Türk bayrağı ise baba Ali Alpaklı’ya teslim edildi.

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