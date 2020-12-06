Şanlıurfalılar evden çıkmadı

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme çerçevesinde, ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfa’da büyük bir uyum gösterildi.

Cuma akşamı saat 21.00’dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışan yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutuldu. İl genelindeki ana bulvarlarda ve belirli noktalarda kontrol noktaları oluşturan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçla veya yaya olarak dışarıda bulunan kişilerin izin belgelerini sorgulayarak, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020 Yılı 194 nolu kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlaması dışında tespit edilen kişilere idari para cezası uyguladı. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Şanlıurfa’da, vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti.

Kısıtlama nedeniyle Şanlıurfa cadde ve sokakları boş kalırken, kentin tarihi ve turistik mekanları da sessizliğe büründü.



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