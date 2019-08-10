Şanlıurfalılar Kurban Bayramında terleyecek

Şanlıurfa’da Kurban bayramı boyunca hava sıcaklığı 40 derecenin üstünde olacak. En yüksek sıcaklık ise 44 dereceyle bayramın üçüncü günü yaşanacak.

Şanlıurfa’da hava sıcaklığı her geçen gün etkisini biraz daha arttırıyor. Arife günü 42 derece olması beklenen hava sıcaklığı Kurban Bayramının ilk günü yani Pazar günü 41 dereceye düşecek. Pazartesi 2 derece birden artması beklenen hava sıcaklığı 42 derece olacak. Pazartesi günü ise bayramın en sıcak günü yaşanacak. Bayramın ikinci günü olan Pazartesi hava sıcaklığı 44 dereceye çıkacak. Bayramın son günü ise hava sıcaklığı 43 derece olacak. Bayramdan sonra hava sıcaklığı 37 dereceye kadar gerileyecek.

Kurban Bayramı boyunca sıcaklık 40 derecenin üstünde seyredeceği Şanlıurfa’da, vatandaşlar da bayram boyunca sıcaklıktan korunmak için evlerinde zaman geçireceklerini ve sıcak havada et tüketimine dikkat edeceklerini belirtiler.