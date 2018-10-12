Şanlıurfa'nın adının kaçak elektrikle anılmasına tepki

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, bir haber sitesinde kentin adının kaçak elektrik ile anılmasına tepki göstererek, "Şanlıurfa'mızın imajına zarar verilmeye çalışılan bu görselle ırkçı bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu ırkçı yaklaşımın peşini yasal yollardan arayacağız." ifadelerini kullandı.

Peltek, bir haber sitesince kentin ihracatı ile ilgili yayınlanan haberde kullanılan görselde yer alan "kaçak elektriğin başkenti Urfa ihracatla Afrika'ya kaçağı öğretecek" ifadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu sitenin, tüm Şanlıurfalıları töhmet altında bıraktığını belirten Peltek, Şanlıurfa'nın, 12 yıllık geçmişiyle medeniyetin başkenti olduğunu vurguladı.

"Bu yazıyı yazan muhabiri, siteye koyan editörü ve yayınlanmasına göz yuman genel yayın yönetmenini kınıyorum." ifadesini kullanan Peltek, şunları kaydetti:

"İlimizde enerji kayıplarının sadece kaçak kullanımla ilişkilendirilmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Enerji nakil hatları ve trafo merkezlerinin fiziki durumu da enerji kayıplarının sebepleri arasındadır. Bu görsel ile ciddi bir imaj kaybı yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlarımızın hakkını yasal yollardan arayacağız."