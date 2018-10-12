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Şanlıurfa'nın adının kaçak elektrikle anılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek: "Şanlıurfa'mızın imajına zarar verilmeye çalışılan bu görselle ırkçı bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu ırkçı yaklaşımın peşini yasal yollardan arayacağız"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, bir haber sitesinde kentin adının kaçak elektrik ile anılmasına tepki göstererek, "Şanlıurfa'mızın imajına zarar verilmeye çalışılan bu görselle ırkçı bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu ırkçı yaklaşımın peşini yasal yollardan arayacağız." ifadelerini kullandı.

Peltek, bir haber sitesince kentin ihracatı ile ilgili yayınlanan haberde kullanılan görselde yer alan "kaçak elektriğin başkenti Urfa ihracatla Afrika'ya kaçağı öğretecek" ifadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu sitenin, tüm Şanlıurfalıları töhmet altında bıraktığını belirten Peltek, Şanlıurfa'nın, 12 yıllık geçmişiyle medeniyetin başkenti olduğunu vurguladı.

"Bu yazıyı yazan muhabiri, siteye koyan editörü ve yayınlanmasına göz yuman genel yayın yönetmenini kınıyorum." ifadesini kullanan Peltek, şunları kaydetti:

"İlimizde enerji kayıplarının sadece kaçak kullanımla ilişkilendirilmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Enerji nakil hatları ve trafo merkezlerinin fiziki durumu da enerji kayıplarının sebepleri arasındadır. Bu görsel ile ciddi bir imaj kaybı yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlarımızın hakkını yasal yollardan arayacağız."

Şanlıurfa'da bu yıl itibarıyla ihracatta ciddi artış yaşandığına işaret eden Peltek, 2018 yılı ocak-eylül döneminde ülke genelinde artan ihracat oranlarında Şanlıurfa'nın da yüzde 16 büyüme kaydettiğini aktardı.

Peltek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizin ihracatında önemli bir payı olan Hamza Tavas yönetimindeki Meksan Trafo'nun başarısının yer aldığı haber görselinde, böyle bir ithamla algı yapılmaya çalışılması tüm Şanlıurfalılar gibi bizim de tepkimizi çekmiştir. Artan ihracat rakamının yanı sıra barındırdığı turizm potansiyeli ile rekora koşan Şanlıurfa'mızın imajına zarar verilmeye çalışılan bu görselle ırkçı bir yaklaşım sergilenmiştir. Basın yayın ilkelerinin hiçe sayıldığı, hangi maksatla hazırlandığı apaçık ortadadır. Bu ırkçı, yaklaşımın peşini yasal yollardan arayacağız. Misafirperverliği, vatanseverliğiyle barındırdığı 500 bin muhacirle insanların kalbine kazınmış bir kenti böyle kötü bir cümleyle karalamaya çalışanlar emellerine ulaşamayacaklardır."

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