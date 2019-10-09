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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye’nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti. İlk bilgilere göre olayda yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 23:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye’nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye’nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti. İlk bilgilere göre olayda yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.

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