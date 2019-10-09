Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesine Suriye’nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti. İlk bilgilere göre olayda yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.

\u015eanl\u0131urfa\u2019n\u0131n Ak\u00e7akale il\u00e7esinde bir evin bah\u00e7esine Suriye\u2019nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etti. \u0130lk bilgilere g\u00f6re olayda yaralanan ve \u00f6len olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.Sosyal medya yalanlar\u0131 bu payla\u015f\u0131mlarla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Amca ve yengesini kur\u015funlad\u0131Yolcu otob\u00fcs\u00fc ile \u00e7arp\u0131\u015fan otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc, e\u015fi yaral\u0131 (2)
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