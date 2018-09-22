Şanlıurfa'nın Elektriği Güneşten

Santralin İşletme Yöneticisi Ömer Duyar, ürettikleri elektriğin öncelikle bölgede kullanılacağını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Duyar, ”Toplu olarak bu büyüklükte Türkiye’de ilk iki ya da üçüncüdür bizim santral. Urfa’da birinci. Elektriği, DEDAŞ’a satıyoruz. Biz Hilvan’da ana şebekeye veriyoruz, Hilvan’da ihtiyaç varsa Hilvan’da tüketiliyor, yoksa ana hatta veriyoruz, Atatürk Barajı’na da gidebilir, Karakaya Barajı’na da gidebilir. Santral kendisini 5-6 senede amorti ediyor. 10 yıl alım garantisi var, sonrasında piyasaya da satabiliyorsunuz” dedi.

Çok sayıda barajın bulunduğu bölgede, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin avantajı ne olabilir? Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Orak, güneş enerjisinin temiz olması nedeniyle diğer enerjilere alternatif olabileceğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Orak, güneş enerjisi sayesinde Hasankeyf gibi yerlerin kurtarılabileceğini savunarak, ”Bu enerji santralleri, bölgemizde yıl içinde çok fazla güneş olması münasebetiyle, kurulması önemlidir. Elde edilen enerji dışa bağımlılığı azaltan bir enerjidir. Hidroelektrik santralleri de yenilenebilir enerjidir ama onun çevresel etkileri daha fazladır. Bir yere baraj yaptığınız zaman bu birçok tarım arazisini yok edebiliyor. Yenilenebilir enerji doğal olduklarından dolayı sağlıklıdır. Diğer enerji yöntemlerine alternatiftir. Kurulamamasının nedeni ekonomiktir, kurulumunu yapacak şahıs ya da firmalar yok bölgede. Lisanlar alınmış ama buna lisans alanlar kaynak bulamıyorlar. Yenilenebilir enerji olduğu için destekliyoruz. Mesela Hasankeyf’te güneş santrali kurularak kurtarılabilir. Hatta daha büyükleri kurulabilir” diye konuştu.

Orak, güneş enerjisi santrallerinin tarım arazileri üzerine kurulmaması gerektiği uyarısını da yaptı.

