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Şanlıurfa'nın Elektriği Güneşten

22.09.2018 19:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en çok güneş alan bölgesi olan Güneydoğu’da, ülkenin en büyük güneş enerjisi santrali kuruldu. Şanlıurfa’da kurulan santralden elde edilen elektrik, önce bölgede, ihtiyaç olursa başka bölgelerde de kullanılacak

Şanlıurfa'nın Elektriği Güneşten

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi yakınlarındaki arazilerde parlayan güneş panelleri hemen dikkat çekiyor. 630 dönüm arazi üzerinde 128 bin adet güneş enerji paneli kurulmuş. Kuruluş amacı elektrik elde etmek. Özel bir firma, 37 milyon dolar harcayarak, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini kurdu.

Güneş enerjisinden yeterince yararlanamadığı için eleştirilen Türkiye, 2006 yılında ilk adımı attı. Çıkarılan yönetmelikle, güneşten elektrik üretilmesine izin verildi. Üstelik üretilecek elektrik 10 yıl boyunca devlet tarafından alınacaktı. Şanlıurfa’da bulunan bir firma da geçen yıl santral kurmaya karar verdi. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından başlayan inşaat çalışmaları 9 ay sürdü. 32 megavat gücündeki santral 2018 yılında elektrik üretmeye başladı.

Santralin İşletme Yöneticisi Ömer Duyar, ürettikleri elektriğin öncelikle bölgede kullanılacağını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Duyar, ”Toplu olarak bu büyüklükte Türkiye’de ilk iki ya da üçüncüdür bizim santral. Urfa’da birinci. Elektriği, DEDAŞ’a satıyoruz. Biz Hilvan’da ana şebekeye veriyoruz, Hilvan’da ihtiyaç varsa Hilvan’da tüketiliyor, yoksa ana hatta veriyoruz, Atatürk Barajı’na da gidebilir, Karakaya Barajı’na da gidebilir. Santral kendisini 5-6 senede amorti ediyor. 10 yıl alım garantisi var, sonrasında piyasaya da satabiliyorsunuz” dedi.

Çok sayıda barajın bulunduğu bölgede, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin avantajı ne olabilir? Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Orak, güneş enerjisinin temiz olması nedeniyle diğer enerjilere alternatif olabileceğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Orak, güneş enerjisi sayesinde Hasankeyf gibi yerlerin kurtarılabileceğini savunarak, ”Bu enerji santralleri, bölgemizde yıl içinde çok fazla güneş olması münasebetiyle, kurulması önemlidir. Elde edilen enerji dışa bağımlılığı azaltan bir enerjidir. Hidroelektrik santralleri de yenilenebilir enerjidir ama onun çevresel etkileri daha fazladır. Bir yere baraj yaptığınız zaman bu birçok tarım arazisini yok edebiliyor. Yenilenebilir enerji doğal olduklarından dolayı sağlıklıdır. Diğer enerji yöntemlerine alternatiftir. Kurulamamasının nedeni ekonomiktir, kurulumunu yapacak şahıs ya da firmalar yok bölgede. Lisanlar alınmış ama buna lisans alanlar kaynak bulamıyorlar. Yenilenebilir enerji olduğu için destekliyoruz. Mesela Hasankeyf’te güneş santrali kurularak kurtarılabilir. Hatta daha büyükleri kurulabilir” diye konuştu.

Orak, güneş enerjisi santrallerinin tarım arazileri üzerine kurulmaması gerektiği uyarısını da yaptı.

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