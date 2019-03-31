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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Canpolat kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Canpolat kazandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Canpolat kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Canpolat 86 bin 148, Saadet Partisi adayı Mustafa Hekimoğlu 40 bin 781, İYİ Parti adayı Mustafa Reşat Dağ 2 bin 113 oy aldı.

- Canpolat'ın öz geçmişi

1979 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet Canpolat, ilk, orta ve lise eğitimini kentte tamamladı. 2001 yılında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Canpolat, 2003-2009 yıllarında AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kollarında çeşitli görevlerde bulundu.

2014 yılında itibaren AK Parti Haliliye İlçe Başkanı olan Canpolat, evli ve 3 çocuk babası.

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