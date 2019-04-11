Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, protokol üyeleri ve kent sakinleri, Ulu Cami önünden mehter takımı eşliğinde Haleplibahçe semtindeki Hamarat Eller Çarşısı'na kadar Türk bayraklarıyla kortej eşliğinde yürüdü. Buradaki törende, mehteran, halk oyunları ve kılıç kalkan ekipleri gösteri yaptı, sıra gecesi ekibi de yöresel türküler seslendirdi.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentin 99 yıl önce birlik ve beraberlik ile işgalden kurtularak 'Şanlı' unvanını hak ettiğini belirterek, "Düşman işgal ettiği zaman Şanlıurfalı kahraman ecdadımız elbette rahat uyumadı. İçten içe hazırlığını yaparak bu işgalcilere, bu zalim ve hainlere dersini verdi. Bir kez daha şehitlerimizi, ecdadımızı rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de düşman kuvvetlerinin 99 yıl önce vatanı bölmeye çalıştığını ifade etti. Düşmanın bugün de aynı emelin peşinde olduğunu vurgulayan Beyazgül, "İşgal kuvvetleri, Kurtuluş Mücadelesi'nde aldıkları darbeden sonra da emellerinden ve planlarından vazgeçmemişlerdir. Tarihi iyi okumamız gerekiyor. Gençlerimizin bugüne bakıp, o günü anlamaları gerekir. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu tarihin tekerrür etmemesi için elbette o günü iyi bilmemiz lazım. Kahraman ecdadımızın o gün başlattığı kahramanlık destanı bitmiş midir? Hayır, devam etmektedir. Düşman şekil değiştirerek bu vatan üzerinde hain plan ve amaçlarını devam ettirmektedir. Halkımızın uyanık olması lazım, tarihin tekerrür etmemesi için çok dikkatli olmamız lazım. Bugün bir kez daha tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.