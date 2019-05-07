Şanlıurfa’nın Ramazan içeceği meyan şerbeti

Şanlıurfa’da susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğiyle bilinen ‘meyan şerbeti’ özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

Şanlıurfa’da susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tüketilen şerbet, Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Meyan bitkisi, dev kazanlarda kaynatılıp, varillerde bol buzla demlenmeye bırakıldıktan sonra ahşap haznelerde damıtılıyor. Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbet, soğuk tüketilmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

“İftarda meyan şerbeti Şanlıurfa’da içilir”

Meyan şerbeti satan Şerbetçi Haci Naci, “Meyan şerbeti satıcılığını yapıyorum. Babamın mesleğini devam ettiriyorum. Babam 45 yıldır meyan şerbetçiliği mesleğini yaparken, ben de 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ramazan ayının vazgeçilmez içeceğidir. Mideye çok faydası var, susuzluğu giderir. Meyan şerbeti yapılırken ilk önce meyan kökünü tekneye koyulduktan sonra üzerine su bırakıldıktan sonra alt kısma maçanı akıyor, sonrasında poşetlere koyup satışını yapıyoruz. Havalar serin olduğundan dolayı meyan şerbetine buz koymuyoruz, sulandırıyoruz. Havalar sıcak olunca buz da ekliyoruz. Günde yaklaşık bin 500 litre meyan şerbeti satışını yapıyoruz. Havalar serin olduğu için meyan şerbeti geçen yıla göre daha az talep ediliyor. Meyan şerbeti torbası 3 liradır. Şanlıurfa Birecik ilçesinden bu meyan kökleri alıyoruz. Bu meyan köklerini taşta dövüyoruz. Meyan köklerini daha sonra teknede sulandırıp şerbet haline getiriyoruz. Meyan şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmez içeceğidir. Meyan kökü Şanlıurfa’da içilir” dedi.

Meyan şerbeti alan vatandaşlardan Veysel Keklikçi ise "Ramazan hayırlı bir aydır. 11 ayın sultanıdır. Ramazan’da akşam iftarı için hazırlık yapıyoruz. İftarda meyan şerbetinden birer bardak içiyoruz. Şanlıurfalılar alışkanlık haline getirmiş. Meyan şerbeti çok güzel ve sağlığa çok faydası vardır” diye konuştu.

