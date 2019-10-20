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Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde eğitime verilen ara 5 gün uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 19:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın sınır ilçeleri olan Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik’te eğitime verilen ara 5 gün daha uzatıldı.Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla eğitime verilen ara 5 gün daha uzatıldı.

Şanlıurfa’nın sınır ilçeleri olan Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik’te eğitime verilen ara 5 gün daha uzatıldı.
Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla eğitime verilen ara 5 gün daha uzatıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden “Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerimizdeki tüm okullarda, Suruç ilçemizde Mürşitpınar, Çaykara, Küçük Kendirciler, Eğrice, Çengelli, Aşağı Oylum, Dolaş, Dikmetaş, Fıstıklı, Kesmecik, Şakir Şimşek, Tavşan, Yolaklı, Binatlı, Taşlıkuyu, Küçükova, Molla Hamza, Göleç, Atlılar, Balaban, Deniz, Kaynakçı, Özgören, Özlüce, Tokçalı, İzci, Yıldız, Eskice ve Kovalı ilk ve ortaokullarında, Birecik ilçemizde de; Çiçekalan, Duyduk, Konak, Sakaltutan, Yukarı İncirli, Düzlüce, Aşağı Karkutlu, Göktepe, Bilekli, Güvenir, Eşmeler ve Akarçay ilk ve ortaokullarında, 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında beş (5) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.

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