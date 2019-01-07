Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpıştı (1)

\u015eanl\u0131urfa' n\u0131n Suru\u00e7 il\u00e7esi'nde i\u015f\u00e7ileri ta\u015f\u0131yan minib\u00fcs ile \u00f6\u011frenci servisinin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re; 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 14 ki\u015fi yaraland\u0131.PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 y\u0131l\u0131nda ba\u015f\u0131n\u0131za \u00f6yle \u015feyler gelecek ki!Tokat'ta ka\u00e7ak kaz\u0131 yaparken mahsur kalan 1 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 3 ki\u015fi kurtar\u0131ld\u0131'Polisiz' diyerek b\u00fcfeden 2 bin liral\u0131k i\u00e7ki alan doland\u0131r\u0131c\u0131lar yakaland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum