Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi'nde işçileri taşıyan minibüs ile öğrenci servisinin çarpıştı (3)

\u015eanl\u0131urfa' n\u0131n Suru\u00e7 il\u00e7esi'nde i\u015f\u00e7ileri ta\u015f\u0131yan minib\u00fcs ile \u00f6\u011frenci servisinin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re; 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 14 ki\u015fi yaraland\u0131.Milyonlarca ara\u00e7 sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmay\u0131n- \u015ei\u015fli'de yang\u0131n pani\u011fiTokat'ta ka\u00e7ak kaz\u0131 yaparken mahsur kalan 1 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 3 ki\u015fi kurtar\u0131ld\u0131