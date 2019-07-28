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Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

Bir zamanlar Şanlıurfa’nın adeta kalbinin attığı, 200 yıl boyunca çekiç ve tokmak sesinin eksik olmadığı tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor.Her geçen gün gelişen ticarete ayak uydurmakta biraz daha zorlanan Hüseyniye Çarşıları esnafı, yaklaşık 200 yıldır iş yaptıkları dükkanlarını bir bir boşaltıyor.

Bir zamanlar Şanlıurfa’nın adeta kalbinin attığı, 200 yıl boyunca çekiç ve tokmak sesinin eksik olmadığı tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor.
Her geçen gün gelişen ticarete ayak uydurmakta biraz daha zorlanan Hüseyniye Çarşıları esnafı, yaklaşık 200 yıldır iş yaptıkları dükkanlarını bir bir boşaltıyor. Kalan birkaç esnaf ise akşama kadar dükkanlarının önünde oturarak müşteri bekliyor. İş merkezlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çarşıdan dükkan alan ya da kiralayan çıkmıyor.
Yaklaşık 50 yıldır aynı yerde esnaflık yapan Remzi Kızıltaşoğlu, “Bu çarşı yılların çarşısıdır. Urfa’nın en eski çarşılarından birisidir. Güzide bir çarşıdır. Kimse gelip buradaki dükkanları sorup da kaç parayadır demiyor. Ben zamanında belediye başkanına dedim bu dükkanları aç. Esnaf olması önemli değil açan terzi olsun, berber olsun, bakkal olsun, marangoz olsun ama dükkanlar açık olsun. Dükkanlar kapalı, dükkanları öldürdüler. Yılların esnafı vardı burada, hepsini çıkardılar. Ben de yetkililerden buraya bir el atmalarını istiyorum. Esnaf ölmüş. Koskocaman bir çarşı, yıllarını vermiş bir çarşı, tarihi bir çarşı, süper bir çarşı şu anda kapanmış. Benim ömrüm çürümüş, 50 senedir buradayım” diye konuştu.
1807 yılında Hartavizade Hafız Muhammed Selim Efendi’nin oğlu Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan tarihi Hüseyniye Çarşıları birbirine paralel sokaklardan oluşuyor. Üzerine çapraz tonozlarla kapalı olan çarşıların her sokağında 15 dükkan bulunuyor. İlk yapıldığı yıllarda halı, kilim, keçe ve düz yaygılar satılan, bir süre Yemenici Pazarı olarak kullanılan çarşı, daha sonra bakırcı esnafına tahsis edildi. Hüseyniye Çarşıları, Şanlıurfa Kültür Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından 1998 yılında restore edildi.

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor

Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye Çarşıları eski günlerini arıyor
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