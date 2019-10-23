Şanlıurfa’nın tarihi mağaraları turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa’da Kızılkoyun Projesi kapsamında gün yüzüne çıkarılan kaya mezarları ve mağaraların çevresindeki yapılar iş makineleri ile yıkılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kızılkoyun Projesi kapsamında ortaya çıkan mağaralardaki çalışmalarda sona gelindi. Haleplibahçe Mahallesi’nde 2. ve 3. derece sit alanı olan 40 dönümlük alanda ortaya çıkan mağaralar turizme kazandırılıyor. Alanda incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılkoyun Projesi ile daha önce gün yüzüne çıkarılan kaya mezarları ve mağaralar çevresinde kalan binaların yıkılarak mevkinin turizme kazandırılacağını söyledi. Yapılan incelemeler sonrası açıklamada bulunan Beyazgül, “Kızılkoyun Nekropol alanında kalan eski yapılarımızın yıkım çalışmalarına başladık. Burada yaşayan insanlarımız alt yapı ve teknolojinin gerektirdiği birçok şeyden yararlanamıyordu. Bizler burada yaşayan vatandaşlarımızın evlerinin bedelini vererek 2 milyon 551 bin Türk Lirası kamulaştırma yaptık. İnşallah bu yapıları yıkarak tarihi mekanın devamı olarak açacağız. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun, vatandaşlarımızdan talebimiz bizleri duaları ile desteklemeleri. Allah’ın izni ile Şanlıurfa’mız gelişecek ve yükselecek, Urfa’mız turizm şehri, sanayi şehri olacak” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından iş makineleri ile yıkım gerçekleştirildi. Vatandaşlar, bölgenin turizme kazandırılmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

