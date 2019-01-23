Şanlıurfa'ya kamyonla kar gelmeye devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatili dolayısıyla 150 kilometre mesafedeki Karacadağ?dan kamyonlara yüklenen kar, Eyyübiye?deki çocuk parkına getirildi.

Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde çocuklara ve gençlere yönelik sürprizlerini sürdürüyor. Dün Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı'na kar getirerek çocukların sevinçlerine ortak olan Büyükşehir Belediyesi, bugün de 10 kamyon karı Eyyübiye ilçesine getirdi. Osmanlı Mesire Alanında kar etkinliği yapacağını duyan aileler, çocukları ile birlikte saatler öncesinde alana gelerek Büyükşehir araçlarının gelmesini bekledi. İlk kamyonun kar dökmesi ile birlikte parkta bekleyen çocuklar kar topu oynamak için birbirleriyle yarıştı.Çocukların kar sevincine ortak olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, uzun süre çocukların neşeli bir şekilde kar topu oynamalarını izledi.10 kamyon karla çocukların sevinmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Büyükşehir her yerde hizmetler yapmakta. Bizim ve çocukların en çok sevindiği hizmetlerimizden biri de bu oldu. İklim itibariyle Şanlıurfa'mız kar almıyor. Çocuklarımızın yarı yıl tatilinde bu sevinci yaşamaları için bu kez Eyyübiye bölgemizde kar dökümü gerçekleştirdik. Çok güzel anlar yaşadık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum dedi.

