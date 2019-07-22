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Şanlıurfa'ya roket düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 22:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği: - "Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin ilimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu 5 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır"

Şanlıurfa Valiliği, Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu 5 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
roket Şanlıurfa

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