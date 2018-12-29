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Şanlıurfa'ya tank ve mühimmat sevkiyatı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

SURİYE SINIRINDAKI İLÇELERE TANKLAR SEVK EDİLDİ Şanlıurfa'da, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yapan tank yüklü TIR'lar, bir süre sonra Suriye sınırındaki ilçelere sevk edildi. TIR'lar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yakıt ikmalinin ve personel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından öğle saatlerinde çıkış yaptı.

SURİYE SINIRINDAKI İLÇELERE TANKLAR SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa'da, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yapan tank yüklü TIR'lar, bir süre sonra Suriye sınırındaki ilçelere sevk edildi. TIR'lar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yakıt ikmalinin ve personel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından öğle saatlerinde çıkış yaptı. Tank yüklü TIR'ların, Suriye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Trafik polisleri ile zırhlı araçların eşlik ettiği TIR'ların sevki sırasında, insansız hava aracı uçuş yaptı. Kent merkezinden geçiş yapan araçları vatandaşlar merakla izlerken, askerleri selamladı.

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