Şanlurfa şimdiden 'bahar bereketi'ni yaşıyor

Şanlıurfa, ilkbahar döneminde beklenen yoğun turist ziyaretine hazırlanıyor. Mart ayının ortasından, ramazan ayı başlangıcına kadarki dönem kentin ziyaret edilmesi için en çok tercih edilen zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Kenti bu dönemde ziyaret ederek konaklamak isteyenlerin şimdiden yüzde 100'e yaklaşan doluluk nedeniyle rezervasyonsuz yola çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Kentte, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti, ziyaretçilere keyifli bir gezi imkanı sunuyor.

Şanlıurfa'da konaklamayı tercih eden ziyaretçiler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun ve çiğ köfte gibi akıllarından çıkmayacak yöresel lezzetleri tadıyor.

Özellikle son yıllarda turizm alanında adeta altın dönemini yaşayan kentteki turizmcileri de şimdiden ilkbahar heyecanı sardı.

'NİSAN İÇİN YER BULAMIYORUZ'

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin turizm potansiyelinin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.