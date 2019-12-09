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Sanna Marin: Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da göreve başlıyor

09.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Finlandiya Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, iktidardaki koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçildi ve ülke tarihinin en genç Başbakanı olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

Sanna Marin: Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya'da göreve başlıyor

Finlandiya Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, iktidardaki koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçildi ve ülke tarihinin en genç Başbakanı olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

34 yaşındaki Sanna Marin'in liderliğini üstlendiği Sosyal Dempkratlar, beş partili koalisyonun en büyük siyasi hareketiydi.

Bu hafta içerisinde göreve başlaması beklenen Marin, aynı zamanda Finlandiya siyasi tarihinin üçüncü kadın Başbakanı oldu.

5,5 milyon nüfuslu Finlandiya'daki sistem, koalisyonun büyük ortağına liderin istifası sonrası yeni bir lider seçme yetkisi veriyor ve seçilen parti lideri başbakanlık görevini de üstleniyor.

https://twitter.com/TNiskakangas/status/1203729511658995713

Marin'in başbakan olarak göreve başlamasıyla birlikte Finlandiya'daki beş koalisyon ortağının tümünün liderleri kadın olacak.

Geçtiğimiz hafta Salı günü eski başbakan Antti Rinne artan tepkiler üzerine istifasını vermişti. Rinne, greve giden postane çalışanlarının taleplerine kulak vermemekle ve süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

Sanna Marin

Parti liderliği için oylamayı az bir farkla kazanan Sanna Marin, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Güveni yeniden tesis edebilmek için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Dünyanın en genç başbakanı olduğunun hatırlatılması üzerine ise Marin, "Hiçbir zaman yaşımı ya da cinsiyetimi düşünerek hareket etmedim. Benim için önemli olan hâlâ siyasete atılma nedenlerim ve seçmenin son seçimlerde bize duyduğu güven" diye konuştu.

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