Sanna Marin: Dünyanın en genç başbakanı kimdir?

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçilerek, Haziran ayında kurulan koalisyon hükümetinin başına geçen 34 yaşındaki Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu.

Marin, Başbakan Antti Rinne'nin hem başbakanlık hem de Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından yapılan parti kurultayındaki seçimi kazandı. Marin'in bu hafta içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Finlandiya'da Nisan ayındaki seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin önderliğinde Haziran ayında kurulan merkez-sol koalisyonda yer alan beş partinin tamamının liderlik koltuğunda kadınlar oturuyor. Marin de dahil olmak üzere koalisyonu oluşturan beş partinin dördünün yaşı 35'in altında.

Koalisyonda yer alan Sol İttifak'ın lideri Li Anderson ve Merkez Parti'nin lideri Katri Kulmuni 32; Yeşil Lig'in lideri Maria Ohisalo da 34 yaşında. Koalisyon bir diğer üyesi olan İsveç Halk Partisi'nin başında ise 55 yaşındaki Anna-Maja Henriksson bulunuyor.

https://twitter.com/TNiskakangas/status/1203729511658995713