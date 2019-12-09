HABER

Sanna Marin: Dünyanın en genç başbakanı kimdir?

09.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

Finlandiya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin lideri seçilen 34 yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu. Haziran ayında tamamının lideri kadın olan beş partinin kurduğu hükümette Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı görevini yürüten Marin’in 22 aylık bir kızı var.

Sanna Marin: Dünyanın en genç başbakanı kimdir?

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçilerek, Haziran ayında kurulan koalisyon hükümetinin başına geçen 34 yaşındaki Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu.

Marin, Başbakan Antti Rinne'nin hem başbakanlık hem de Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından yapılan parti kurultayındaki seçimi kazandı. Marin'in bu hafta içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Finlandiya'da Nisan ayındaki seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin önderliğinde Haziran ayında kurulan merkez-sol koalisyonda yer alan beş partinin tamamının liderlik koltuğunda kadınlar oturuyor. Marin de dahil olmak üzere koalisyonu oluşturan beş partinin dördünün yaşı 35'in altında.

Koalisyonda yer alan Sol İttifak'ın lideri Li Anderson ve Merkez Parti'nin lideri Katri Kulmuni 32; Yeşil Lig'in lideri Maria Ohisalo da 34 yaşında. Koalisyon bir diğer üyesi olan İsveç Halk Partisi'nin başında ise 55 yaşındaki Anna-Maja Henriksson bulunuyor.

https://twitter.com/TNiskakangas/status/1203729511658995713

Marin, yaşıyla ilgili sorulara, "Hiçbir zaman yaşımı ya da cinsiyetimi düşünerek hareket etmedim. Benim için önemli olan hâlâ siyasete atılma nedenlerim ve seçmenin son seçimlerde bize duyduğu güven" yanıtını veriyor.

Marin, dünyanın en genç devlet ve hükümet başkanları arasında yer alıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 34; Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk da 35 yaşında. Şu anda 35 yaşında olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da 2011 yılında 30 yaşında devlet başkanı olmuştu.

G20 Liderlerinin Yaşları. Mavi = Erkek; Yeşil = Kadın. Finlandiya, G20'de şu anda başkanlığını Ursula von der Leyen'in yürüttüğü Avrupa Komisyonu tarafından temsil ediliyor..### Marin'in yaşam öyküsü nasıl?

Marin'in yaşı ve 22 aylık bir kızının olması, basında 2017 yılındayken 37 yaşında başbakan olan Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern'e benzetiliyor.

Finlandiyalı televizyon kanalı YLE'nin haberine göre, Marin babasız bir ailede, annesi tarafından büyütüldü ve ailesinde üniversiteye eğitimi alan ilk kişi oldu.

2012 yılında 27 yaşındayken memleketi Tampere kentinde Belediye Meclis Başkanlığı'na seçildi ve Sosyal Demokrat Parti içerisinde hızlı yükselişi başladı.

2015 yılında milletvekili seçildi.

Sanna Marin Finlandiya

Marin'in liderlik vasıfları Ocak ayında önemli bir sınav verdi. Partinin lideri ve başbakan Rinne'nin sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden geçici olarak ayrılmasının ardında partinin seçim kampanyasını da Marin yürüttü.

Partinin Nisan ayındaki seçimlerden galip çıkmasının ardından Haziran ayında kurulan hükümette Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı görevine getirildi.

Marin, Finlandiya'nın üçüncü kadın başbakanı. Finlandiya ayrıca, bu ay sonuna kadar Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürütüyor.

Marin'in hangi politikalar**ı uygulaması bekleniyor?**

Koalisyonun Haziran ayında kurulduğu sırada hükümet programı üzerinde uzlaşmış olması nedeniyle hükümet politikalarında büyük bir değişiklik olması beklenmiyor.

Sosyal Demokratlar, Nisan ayındaki seçimleri Finlandiya'yı resesyondan çıkarmak için Merkez Parti tarafından uygulamaya konulan kemer sıkma politikalarını sona erdirme vaadiyle kazanmıştı.

Sanna Marin

Başbakan Rinne, yüzlerce posta çalışanının maaşlarını düşürme planları sonrası ulus çapında yapılan grevler nedeniyle istifa etmişti. Koalisyon ortağı Merkez Parti, Rinne'ye güven duymadıklarını açıklamıştı.

Ancak, parti kurultayındaki seçimi az bir farkla kazanan Marin, bazı şeylerin değişeceği sinyalini veriyor:

"Güveni yeniden tahsis etmek için yapacak çok işimiz var. Hükümetin gideceği yol kolay olmayacak. Ancak sorun değil, kendini ispatlamış bir kişiyim."

Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!
Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...
Diyet kola bağımlılığını yendi, 100 milyon dolarlık aromalı su şirketi kurduDiyet kola bağımlılığını yendi, 100 milyon dolarlık aromalı su şirketi kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...

Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...

Sumatra kaplanı fetüslerini kavanozla kaçırdılar!

Sumatra kaplanı fetüslerini kavanozla kaçırdılar!

Putin'in 'nükleer' çantası ilk kez görüntülendi!

Putin'in 'nükleer' çantası ilk kez görüntülendi!

Rus askerleri ilk kez 'IŞİD’in başkentine' girdi

Rus askerleri ilk kez 'IŞİD’in başkentine' girdi

Tosun lider spa açılışına katıldı!

Tosun lider spa açılışına katıldı!

Kritik temas öncesi başkentte protesto

Kritik temas öncesi başkentte protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.