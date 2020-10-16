HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sanna Marin: Finlandiya Başbakanının dergiye verdiği poz tartışma yarattı

Sanna Marin: Finlandiya Başbakanının dergiye verdiği poz tartışma yarattı

16.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Trendi adlı bir kadın dergisi için çekilmiş fotoğrafında bir spor ceket dışında üzerine hiçbir şey giymemesi, ülkede cinsiyetçilik ve siyasi adabın sınırları konusunda tartışma başlattı.

Sanna Marin: Finlandiya Başbakanının dergiye verdiği poz tartışma yarattı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Trendi adlı bir kadın dergisi için çekilmiş fotoğrafında bir spor ceket dışında üzerine hiçbir şey giymemesi, ülkede cinsiyetçilik ve siyasi adabın sınırları konusunda tartışma başlattı.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafta 34 yaşındaki Marin'in belinden yukarısında sadece bir spor ceket ve kolye olmasına öfkelendi. Bu kişiler fotoğrafın "gülünç" olduğunu ve bir başbakana yakışmadığını söyledi.

Finli girişimci Aki Pyysing, Marin'in ekonomi politikalarını eleştirdiği yazıda, başbakanın dekoltesiyle dalga geçti ve "ilgi aramakla" suçladı. Yazı, ana muhalefetteki merkez sağ Ulusal Koalisyon'un üyesi iki milletvekili tarafından paylaşıldı.

Bu görüşlere karşı çıkanlar ise Marin'in kendine güvenmesini övdü, benzer fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak başbakana destek verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Mannerheim'in üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

Sıkı bir feminist olan Marin geçen yıl Aralık ayında göreve geldiğinde, dünyanın en genç başbakanıydı ve kabinesindeki bakanlardan üçü de 30'lu yaşlardaki kadınlar.

Bekar bir anne tarafından büyütülen ve her gün iki yaşındaki kızını almak için bizzat yuvaya giden Marin, özel yaşamıyla ilgili söyleşilerinde de cinsiyet eşitliği vurgusu yapıyor.

Trendi dergisine konuşan Marin, "Görünümüme değil, siyasete odaklanmak istiyorum" dedi.

Sanna Marin

'Birçok kişi göğsünü görmedi bile'

#iamwithsanna - Sanna'yl birlikteyim - etiketini kullanarak benzer fotoğraflarını paylaşan Finlililer arasında oyuncu Kiki Kokkonen ve şarkıcı Hanna Pakarinen de vardı.

Trendi dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mari Karsika, "Tartışma, fotoğrafa baktıklarında ne gördükleri insanlar hakkında çok şey söylüyor. Birçok kişi göğsünü görmedi bile. Sanna Marin'i moda bir siyah pantolon ceket takımla gördüler" dedi.

Karsika ayrıca, eleştirileri kadın düşmanlığından başka bir şekilde tanımlamanın da zor olduğunu söyledi.

Bu arada, tartışma büyürken Pyssing'in yazısını paylaşan iki muhafazakâr milletvekili özür diledi ve Twitter'daki paylaşımlarını sildi.

Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesajRus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumuAnkara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Ermenistan'dan Ordubad'a roketli saldırı
Ermenistan, Nahçıvan'ı vurdu
Dünyaca ünlü Elhamra Sarayı bahçesinde çırılçıplak koştu
Dünyaca ünlü sarayın bahçesinde çırılçıplak koştu
Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra Playboy modeli oldu: Güvenim geldi!
Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra hayaline kavuştu
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
'1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak'
'En az 1 milyon ton radyoaktif su denize boşaltılacak'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.