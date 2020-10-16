Sanna Marin: Finlandiya Başbakanının dergiye verdiği poz tartışma yarattı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Trendi adlı bir kadın dergisi için çekilmiş fotoğrafında bir spor ceket dışında üzerine hiçbir şey giymemesi, ülkede cinsiyetçilik ve siyasi adabın sınırları konusunda tartışma başlattı.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafta 34 yaşındaki Marin'in belinden yukarısında sadece bir spor ceket ve kolye olmasına öfkelendi. Bu kişiler fotoğrafın "gülünç" olduğunu ve bir başbakana yakışmadığını söyledi.

Finli girişimci Aki Pyysing, Marin'in ekonomi politikalarını eleştirdiği yazıda, başbakanın dekoltesiyle dalga geçti ve "ilgi aramakla" suçladı. Yazı, ana muhalefetteki merkez sağ Ulusal Koalisyon'un üyesi iki milletvekili tarafından paylaşıldı.

Bu görüşlere karşı çıkanlar ise Marin'in kendine güvenmesini övdü, benzer fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak başbakana destek verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Mannerheim'in üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

Sıkı bir feminist olan Marin geçen yıl Aralık ayında göreve geldiğinde, dünyanın en genç başbakanıydı ve kabinesindeki bakanlardan üçü de 30'lu yaşlardaki kadınlar.