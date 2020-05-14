Sanofi: Aşı ilk Amerikalılara satılacak

Olası bir koronavirüs aşısı ilk olarak Amerikalılara ulaşacak. Şimdi "aşı milliyetçiliği" tartışılıyor.Avrupa'nın en büyük ilaç şirketi olan Sanofi, ABD ile bir ön anlaşma yaparak, koronavirüs aşısının ilk olarak Amerikalılara yapılmasının önünü açtı.

Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson, 24 Nisan'da gazetecilerle yaptığı bir telekonferansta, koronavirüs aşısının önce Amerikalılara verilmesinin "muhtemel" olduğunu söylemişti. Sanofi, bu ihtimali gerçeğe dönüştürecek bir adım atarak, ABD ile bir ön anlaşma imzaladı.

Şirketin İngiliz yetkilisi Paul Hudson, Bloomberg kanalına verdiği demeçte, "ABD hükümeti riskleri paylaşma konusunda yatırım yaptığı için ön siparişte de en büyük hakka sahip" ifadesini kullandı.

Hudson bu açıklama ile üretilebilecek koronavirüs aşısında önceliğin ABD'de olduğunu açıkça ortaya koymuş oldu.

Dünya genelinde yüz farklı proje sürüyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, Sanofi'nin önceliği ABD'ye vermesinin nedeni, ABD'nin Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) ilaç şirketlerine yaptığı yatırımlar. Bu şirketlere mali kaynak sağlayan kurum, buna karşılık üretimin bir bölümünün ABD'ye satılmasını istiyor.