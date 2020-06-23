Sanofi Aşıda Gelecek Yılın İlk Yarısı İçin Umutlu

Fransız ilaç şirketi Sanofi, İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ile geliştirdiği aşı için gelecek yılın ilk yarısında, tahmin edilen tarihten daha erken onay almayı umduğunu belirtti. Sanofi, daha önce Nisan ayında yaptığı açıklamada, aşının başarılı olması halinde 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkabileceğini bildirmişti. Amerikan Moderna firması, Oxford Üniversitesi’yle işbirliği içindeki AstraZeneca ve Alman BioNTech ile Amerikan Pfizer ortaklıkları, Mart ayında aşının insanlı deneylerine başladıklarını bildirmişlerdi. Sanofi Genel Müdürü Paul Hudson ise yarışa hızlı başlayan şirketlerin zafer elde edeceklerinin garantisi olmadığını kaydetti. Hudson, aşı çalışmalarında hızlı olmanın üç dezavantajı olduğunu belirtti ve ‘‘Mevcut çalışmaları kullanıyorlar, bunların birçoğu SARS için yapılan çalışmalar. Ancak bunlar çok etkili olmayabilir, ayrıca büyük miktarda tedarik edilmesi de mümkün olmayabilir’’ dedi. Sanofi, GSK ile ürettiği aşıdan yılda 1 milyar doz üretme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Sanofi’den Amerikan Translate Bio ile 2 milyar dolarlık anlaşma Sanofi ayrıca Amerikan biyoteknoloji firması Translate Bio ile aşı üretimi için 2 milyar dolarlık anlaşma imzalayarak Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için işbirliğini genişletti. Şirket, işbirliğini geliştirerek bir dizi elçi RNA aşısı geliştirmeyi umduğunu bildirdi. Elçi RNA teknolojisi, Translate Bio’nun uzmanlık alanı. Bu yöntem sayesinde hastalıkla mücadele için insan hücrelerine belli proteinler üretme talimatı verilerek bağışıklık yanıtı oluşturuluyor. Sanofi, Translate Bio ile geliştireceği elçi RNA aşısını yılda 360 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Anlaşma, Sanofi’ye, Translate Bio’nun yüzde 7,2’lik hissesiyle birlikte geliştirdiği teknolojiyi de kullanarak dünya genelinde bulaşıcı hastalıklara karşı aşı üretme ve satma haklarını veriyor. Translate Bio ise 425 milyon dolarlık ön ödeme alacak. Bunun 300 milyon dolarının nakit, 125 milyon dolarının ise hisse yatırımı olması bekleniyor.

Sanofi, geçen ay Amerikalı ortağı Regeneron şirketindeki hisselerinin 11 milyar dolardan fazla değerdeki kısmını satmış, bu parayı inovasyon ve büyüme çalışmaları için kullanacağını belirtmişti. Reuters haber ajansına yorum yapan bazı finans kaynakları, şirketin tek büyük anlaşma yerine birden çok küçük anlaşma yapmayı planladığını bildirmişti. Salgın için çözüm çift dozlu aşı mı? İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısının domuzlar üzerinde deneyleri sürüyor. Bilimadamları, aşının iki dozunun tek dozdan çok daha fazla antikor üretimi sağladığını ortaya koydu. İngiliz Pirbright Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırma ilk dozun ardından destekleyici ikinci dozun verilmesinin bağışıklık sisteminin daha iyi tepki vermesini sağladığını ortaya koydu. Bu durum da Corona virüsüyle mücadele için geliştirilen aşıda iki dozlu bir yaklaşımın daha etkili olabileceği sonucunu ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi’nin geliştirmekte olduğu ve üretimi için AstraZeneca firmasıyla anlaştığı aşının insanlı deneyleri de devam ediyor. AstraZenaca, aşının etkisini gösteren araştırma sonuçlarını da yılın ilerleyen aylarında kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.