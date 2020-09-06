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İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

Fransız ilaç firması Sanofi'nin başkanı Olivier Bogillot, üzerinde çalıştıkları Covid-19 aşısını 10 euronun altında bir fiyata satacaklarını açıkladı.

İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!

France Inter radyosuna konuşan Bogillot, "Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek" dedi.

Dünya çapında ilaç firmaları ve devlet kurumları, Covid-19'a karşı aşı ve tedavi geliştirmek için adeta zamanla yarışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan biri olan AstraZeneca’nın aşısı şu anda İngiltere, ABD ve Brezilya’da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor. Bununla birlikte, küresel çapta 2,1 milyar doz üretilmesi hedeflenen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya satışa çıkması bekleniyor.

Bogillot, AstraZeneca ile ilgili bir soruya şunları söyledi: "Bizim için fiyat farkı, araştırmacılarımızı kendi araştırma merkezlerimizde yapmamızdan kaynaklanıyor. AstraZeneca ise, üretiminin bir kısmını dışarıdan karşılıyor".

'ÇOK SAYIDA AŞI ÜRETİCİSİ LAZIM'

Sanofi'nin aşısı muhtemelen piyasaya çıkan ilk aşı olmayacak, Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren Amerikalılara bir aşı dağıtımı sözü vermişti.

Ancak bunun kendileri için bir sorun olmadığının altını çizen Bogillot, "Dünyada Milyonlarca, hatta milyarlarca insanı aşılamak zorunda kalacağımızı biliyorsunuz, bu yüzden çok sayıda aşı tedarikçisine ihtiyacımız olacak. Rakip laboratuvarların bizden önce aşı geliştirmesi sorun değil, biz hemen sonra aşıyı piyasaya süreceğiz ve yüz milyonlarca dozu da tedarik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz perşembe günü Sanofi and İngiliz GlaxoSmithKline ilaç firmaları, birlikte geliştirdikleri potansiyel aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemelerine ABD'de başlayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada ilk sonuçlarının aralık ayında alınması beklenen denemelerin başarılı olması halinde, aşının tescil sürecinin gelecek yılın ilk aylarında başlamasının umulduğu kaydedildi.

Sanofi ve GlaxoSmithKline, temmuzda, ABD hükümetiyle 100 milyon doz aşı üretmek üzere mutabakata vardığını duyurmuştu. İngiltere hükümeti de başarılı olması halinde aşıdan 60 milyon doz satın almayı taahhüt etmişti.


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