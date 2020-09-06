İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!

France Inter radyosuna konuşan Bogillot, "Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek" dedi.

Dünya çapında ilaç firmaları ve devlet kurumları, Covid-19'a karşı aşı ve tedavi geliştirmek için adeta zamanla yarışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan biri olan AstraZeneca’nın aşısı şu anda İngiltere, ABD ve Brezilya’da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor. Bununla birlikte, küresel çapta 2,1 milyar doz üretilmesi hedeflenen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya satışa çıkması bekleniyor.

Bogillot, AstraZeneca ile ilgili bir soruya şunları söyledi: "Bizim için fiyat farkı, araştırmacılarımızı kendi araştırma merkezlerimizde yapmamızdan kaynaklanıyor. AstraZeneca ise, üretiminin bir kısmını dışarıdan karşılıyor".

'ÇOK SAYIDA AŞI ÜRETİCİSİ LAZIM'

Sanofi'nin aşısı muhtemelen piyasaya çıkan ilk aşı olmayacak, Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren Amerikalılara bir aşı dağıtımı sözü vermişti.