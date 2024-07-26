Şans eseri felaket önlendi! Kartal'da 4 katlı binanın çatısı kendiliğinden çöktü!

İstanbul Kartal’da Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'ta saat 14.00’da, 16 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın kısmının bir kısmı dışarıdan bir güç olmadan 4. katın balkonuna düştü.Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Kartal Belediyesi zabıta ekipleri, ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaşanan olayda şans eseri balkonda kimsenin olmaması felaketi önledi. Zabıta ekipleri bariyerler ile binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, Kartal Belediyesi ekipleri, binayı tedbir amaçlı boşalttı. Bina için yıkım kararı alındı.

‘‘BİNA YAŞI KAÇ ONU BİLMİYORUM’’

Mahalle sakinlerinden biri olan Kaan Duru, "Bu bina eski. Buranın yöneticisi de bina yıkılacağı için yazlığında oturuyor. Biz birkaç sefer söyledik, uyardık. Belediyeye haber verin dedik ama kimse dinlemedi. En sonunda da bu olay yaşandı. Gerisi de gelecektir diye düşünüyorum. Yaralı ya da ölü var mı bilmiyorum. Yeni geldim ben inşallah yoktur. Ben 10 yıldır burada çalışıyorum. 10 yıldır bu bina böyle ama bina yaşı kaç onu bilmiyorum. Sahil kesiminin yüzde 80’i bu şekilde. Sadece bu bina değil askeriyenin arka tarafında bu şekilde binalar vardı. Yarıklara kol giriyordu oralar yıkıldı yapılıyor şimdi darısı buna inşallah" diyerek bina hakkında bilgi verdi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır