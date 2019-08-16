Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşanan damat dehşetinde nikahlı eş ve kayınpeder ile birlikte öldürülen kadın muhtarın, seçilmiş muhtarın istifasının ardından 1 Haziran tarihinde yenilenen seçimlerde ilk 2 adayın pürüzleri çıkması sonucu göreve geldiği ortaya çıktı. Şans eseri muhtar seçilen Ayşe Adıgüzel’in çifti barıştırma çabası hayatına mal oldu.

Olay, bugün saat 17.45 sıralarında Isparta