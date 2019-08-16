Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşanan damat dehşetinde nikahlı eş ve kayınpeder ile birlikte öldürülen kadın muhtarın, seçilmiş muhtarın istifasının ardından 1 Haziran tarihinde yenilenen seçimlerde ilk 2 adayın pürüzleri çıkması sonucu göreve geldiği ortaya çıktı. Şans eseri muhtar seçilen Ayşe Adıgüzel’in çifti barıştırma çabası hayatına mal oldu.
Olay, bugün saat 17.45 sıralarında Isparta
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
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