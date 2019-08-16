Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Olay, bugün saat 17.45 sıralarında Isparta – Konya Karayolu üzerindeki Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Antalya’da yaşayan Ramazan D.(55), yaklaşık 15 gün önce tartıştıktan sonra dini nikahlı eşi ve kayınpederi ile konuşmak, barışmak üzere Çetince Köyü’ne geldi.Görüşme için aracı olarak Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel’den yardım isteyen Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş’un yaşadığı eve gitti. Görüşme sırasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkınca, damat Ramazan D., eşi Asiye Aydoğmuş, kayınpederi Orhan Aydoğmuş ile köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i vurdu.

Dehşet saçan damat Ramazan D.’nin, daha sonra köye geldiği aracıyla hızla bölgeden Isparta istikametine uzaklaştığı öğrenildi.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu 3 kişinin de öldüğü tespit edildi.

ŞANS ESERİ SEÇİLDİĞİ MUHTARLIK HAYATINA MAL OLDU

Diğer taraftan olayda hayatını kaybeden muhtarın ise şans eseri yeniden muhtar seçildiği ortaya çıktı. Çetince köyünün kasaba olduğu dönemde daha önceki yıllarda 3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Ayşe Adıgüzel, yeniden aday olduğu 31 Mart Yerel Seçimleri’nde seçimi kaybetti. Seçilen muhtarın istifa etmesi sonrasında tekrarlanan 1 Haziran Seçimleri’nde ise ilk 2 sırayı alan muhtar adayları göreve uygun bulunmayınca 3.sırada bulunan Ayşe Adıgüzel muhtar oldu. Son seçimlerde şans eseri muhtarlığa seçilen Adıgüzel’in, görevi gereği ara bulmak maksadıyla müdahil olduğu olay canına mal oldu.