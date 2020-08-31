MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şans Kapıyı Çalınca'da flaş değişiklik!

Şans Kapıyı Çalınca'da flaş değişiklik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 22:36 | Son Güncelleme

Sunuculuğunu sevilen oyuncu Ferit Aktuğ'un yaptığı Şans Kapıyı Çalınca yepyeni formatıyla her Salı akşamı atv ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni bölümlerinde ise sürpriz bir değişiklik yaşanacak.

Şans Kapıyı Çalınca'da flaş değişiklik!

Şans Kapıyı Çalınca’da oyunların heyecanına bir de rekabet ekleniyor, oyun hırsı ikiye katlanıyor. Artık yarışmaya her bölüm üç aile katılıyor. Üç yarışmacı hem evlerine götürülen oyunlarda hem de stüdyoda ilk kez görecekleri sürpriz oyunlarda birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Bölümün ilk oyunu olan 'Avantaj Oyunu'nda üç yarışmacı da aynı anda yarışıyor, aralarından en başarılı olan direkt olarak finale kalma avantajı elde ediyor.

Avantaj oyununda başarısız olan diğer iki yarışmacının ise büyük finalde 50.000 lira için yarışmadan önce, yarı finalde kendileri için hazırlanan üç oyundan iki tanesini kazanarak rakibini elemesi gerekiyor.

Yarı finalin ve avantaj oyununun galibi iki yarışmacı final turunda büyük ödül 50.000 lirayı kazanmak için üç oyun oynuyor. Üç oyundan ikisini kazanan 50.000 liranın sahibi oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Nizam-ı Alem kadrosuna hangi usta oyuncu katıldı?Nizam-ı Alem kadrosuna hangi usta oyuncu katıldı?
Herkesin merak ettiği yarışmacı elendi mi?Herkesin merak ettiği yarışmacı elendi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Türkiye'den Avusturya'ya 'casusluk' cevabı: Hayretle karşılıyoruz
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
ABD'nin skandal kararına KKTC'den sert tepki
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Bomba Survivor All Star açıklaması! 'Bu sene...'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer’e mavi tik sürprizi!
Enes Batur’la sevgili oldu mavi tiki kaptı
Nisa Bölükbaşı Masterchef’ten Survivor göndermesi yaptı!
Survivor Nisa Masterchef’te Ünlüler takımına laf attı
Chloe Ferry fotoşopun ayarını kaçırdı! Apar topar silmek zorunda kaldı
Fotoşopun ayarını kaçırdı! Apar topar silmek zorunda kaldı
Murat Cemcir pandemide aldığı kiloları veriyor
Murat Cemcir pandemide aldığı kiloları veriyor
Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kaç yaşında?
Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kimdir?
Özge Ulusoy'un formunun sırrı
Özge Ulusoy'un formunun sırrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.