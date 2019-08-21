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"Şans tanrıçası" için 1 milyon imza hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Antalya'da, Perge Antik Kenti'nden götürülen ve mitolojide "kader", "şans", "başarı" tanrıçası olarak geçen Tykhe'nin heykelinin iade edilmesi için yürütülen çalışmalara "Toprağına beklenenler ve kavuşanlar" imza kampanyasıyla destek veriliyor - Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına, imza kampanyasıyla uluslararası alanda kamuoyu oluşturarak destek sağlamak amaçlanıyor - ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege: - "Kampanyamızdaki imza sayısı 5 bini aştı. Kampanyanın ses getirmesi için imza sayısının bir milyon olmasını hedefliyoruz. Daha sonra bu imzaları UNESCO ile paylaşacağız"

LEVENT KİŞİ - Mitolojide "kader", "şans", "başarı" tanrıçası olarak geçen ve Antalya'daki Perge Antik Kenti'nden götürülüp Belçika'da sergilenen Tykhe'nin heykelinin ait olduğu topraklara getirilmesi için mücadele veriliyor.

Perge Antik Kenti yazıtları üzerinde yapılan araştırmalarda varlığından haberdar olunan ve Belçika'daki Brüksel Kraliyet Sanat Müzesinde sergilendiği tespit edilen Tykhe heykelinin ana vatanına getirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına uluslararası alanda kamuoyu oluşturarak destek vermek için harekete geçen Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), "Toprağına beklenenler ve kavuşanlar" imza kampanyasını hayata geçirdi.

Antalya'daki antik kentlerden izinsiz götürülen Thyke heykelinin yanı sıra Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahti, Ksanthos F,G, H Anıtı, Trysa Heroonu, Myra Kaya Mezarları'ndan bir çocuk kabartması, Sion definesinin geri iadesi amacıyla yürütülen kampanya devam ediyor.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Kültür ve Turizm Bakanlığının çok disiplinli yürüttüğü çalışmalara destek olması açısından Antalya'dan 19. yüzyıl öncesinde götürülmüş eserlerin ait olduğu topraklara geri dönebilmesi için imza kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Eserlerin iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının adeta bir dedektif gibi çalıştığını ifade eden Ege, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belçika'daki kraliyet ailesinin müzesinde bulunan ve Antalya'daki Perge Antik Kenti'nden götürülmüş Thyke heykelinin geri getirme çalışmalarına başlandığını duyurdu. Bakanlığın çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ege, Antalyalılar olarak daha önce Herakles lahdi nasıl getirildiyse, Thyke heykelinin de iadesini istediklerini ifade etti.

- İmza sayısı 5 bini geçti

Eserlerin iadesi ile ilgili yürüttükleri imza kampanyası hakkında bilgi veren Ege, "Dijital mecra üzerinden yürütülen birçok kampanya var. İnsanlar artık birtakım anketlere göre değil de daha çok dijital dünyada birbirleriyle paylaşımlarda bulunarak kamuoyu oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Bu nedenle bir "QR" kod oluşturduklarını ve bir kartpostala yerleştiklerini anlatan Ege, bu kartpostalları çeşitli noktalarda kente gelen yerli ve yabancı turistlere dağıttıklarını bildirdi.

Kodu okutanların oluşturdukları sayfaya yönlendirildiğini aktaran Ege, şöyle devam etti:

"Kodun yönlendirmesiyle bir tıkla imza verebiliyorsunuz ve paylaşabiliyorsunuz. Yapılan bağışlar paylaşımları artıracağı için herkesten destek bekliyoruz. Kampanyamızdaki imza sayısı 5 bini aştı. Kampanyanın ses getirmesi için imza sayısının bir milyon olmasını hedefliyoruz. Daha sonra bu imzaları UNESCO ile paylaşacağız. Kampanyamız uzun soluklu ve her daim güncel kalması gerekiyor. Bunun için de çeşitli etkinlikler yapacağız. Kampanyanın bir başka amacı da definecilerin artık eserlerin ait oldukları topraklarda güzel olduğunu anlaması gerekiyor. Bunların izinsiz el değişimi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şekilde kabul edilemeyen bir durum, bu hırsızlıktır."

Yurt dışındaki bürokratik engellerin aşılmasında bu imza kampanyasının etkili olacağına inandıklarını belirten Ege, ayrıca şehrin farklı noktalarında kaçırılan eserleri sergileyeceklerini, böylece herkesin neleri kaybettiğini görmelerini istediklerini vurguladı.

- Antalya Müzesinde iki Tykhe heykeli sergileniyor

Antik dünyada Romalılarca "Fortuna" denilen Tykhe, denizlerin, ırmakların tanrısı "Okeanos'un" kızı. Antik Yunan'da "kader", "talih", şans" ve "başarı" tanrıçası” olarak kabul edilen Tykhe'nin heykellerinde genellikle bir elinde "bereket boynuzu" ya da insanları yönettiğine inanılan bir "tekne dümeni" yer alıyor.

Antalya Müzesinde bölgedeki kazılarda bulunan iki Tykhe heykeli sergileniyor ve ziyaretçilerden ilgi görüyor.

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