"Şans tanrıçası" için 1 milyon imza hedefi

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Kültür ve Turizm Bakanlığının çok disiplinli yürüttüğü çalışmalara destek olması açısından Antalya'dan 19. yüzyıl öncesinde götürülmüş eserlerin ait olduğu topraklara geri dönebilmesi için imza kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına uluslararası alanda kamuoyu oluşturarak destek vermek için harekete geçen Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), "Toprağına beklenenler ve kavuşanlar" imza kampanyasını hayata geçirdi.

Perge Antik Kenti yazıtları üzerinde yapılan araştırmalarda varlığından haberdar olunan ve Belçika'daki Brüksel Kraliyet Sanat Müzesinde sergilendiği tespit edilen Tykhe heykelinin ana vatanına getirilmesi için çalışma yürütülüyor.

LEVENT KİŞİ - Mitolojide "kader", "şans", "başarı" tanrıçası olarak geçen ve Antalya'daki Perge Antik Kenti'nden götürülüp Belçika'da sergilenen Tykhe'nin heykelinin ait olduğu topraklara getirilmesi için mücadele veriliyor.

Eserlerin iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının adeta bir dedektif gibi çalıştığını ifade eden Ege, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belçika'daki kraliyet ailesinin müzesinde bulunan ve Antalya'daki Perge Antik Kenti'nden götürülmüş Thyke heykelinin geri getirme çalışmalarına başlandığını duyurdu. Bakanlığın çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ege, Antalyalılar olarak daha önce Herakles lahdi nasıl getirildiyse, Thyke heykelinin de iadesini istediklerini ifade etti.

- İmza sayısı 5 bini geçti

Eserlerin iadesi ile ilgili yürüttükleri imza kampanyası hakkında bilgi veren Ege, "Dijital mecra üzerinden yürütülen birçok kampanya var. İnsanlar artık birtakım anketlere göre değil de daha çok dijital dünyada birbirleriyle paylaşımlarda bulunarak kamuoyu oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Bu nedenle bir "QR" kod oluşturduklarını ve bir kartpostala yerleştiklerini anlatan Ege, bu kartpostalları çeşitli noktalarda kente gelen yerli ve yabancı turistlere dağıttıklarını bildirdi.

Kodu okutanların oluşturdukları sayfaya yönlendirildiğini aktaran Ege, şöyle devam etti: