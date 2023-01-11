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ŞANS TOPU 11 OCAK SONUÇLARI! Şans Topu çekilişi Milli Piyango ile sorgulama ekranı

11.01.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi 11 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Haftanın iki günü olmak üzere, Şans Topu her çarşamba ve pazar akşamı oynanıyor. Şans Topu oynayan şans oyunu sever vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki, 11 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango ile sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU 11 OCAK SONUÇLARI! Şans Topu çekilişi Milli Piyango ile sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı akşam saatlerinin gelmesiyle beraber merak konusu oldu. Her hafta çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşen Şans Topu çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

11 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ocak Çarşamba akşamı haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları henüz belli olmadı.

Bugünün kazandıran numaraları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Çekiliş sonuçları için tıklayınız:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sans-topu

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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